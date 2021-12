Gianmaria piange al GF Vip e commuove Soleil: ecco perché, critiche di Miriana (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo quasi tre mesi di permanenza sono nate anche delle amicizie forti, come quella tra Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano. L’imprenditore napoletano nella serata di oggi è scoppiato in lacrime pensando alla possibile uscita dell’amico nella puntata del 13 dicembre. Una commozione che ha colpito molto alcuni Vipponi nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo quasi tre mesi di permanenza sono nate anche delle amicizie forti, come quella traAntinolfi e Aldo Montano. L’imprenditore napoletano nella serata di oggi è scoppiato in lacrime pensando alla possibile uscita dell’amico nella puntata del 13 dicembre. Una commozione che ha colpito molto alcuni Vipponi nella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sonia83936123 : RT @catiuz92: Soleil piange e Alex pensa a parlare di Gianmaria perchè sta rodendo che forse rimane. #gfvip - MassimoDainese7 : RT @ale_dillo: Soleil che piange vedendo Gianmaria piangere. Non capirete mai questa ragazza #GFVIP - crazylo91591062 : RT @catiuz92: Soleil piange e Alex pensa a parlare di Gianmaria perchè sta rodendo che forse rimane. #gfvip - giuli_bla : @Niccol0096 Ma chi ha detto che Gianmaria non può piangere? Lei è rimasta stupita del fatto che rimanesse, visto ch… - Frances18647641 : RT @simo_cantatore: Soleil prima abbraccia Gianmaria che piange poi va in sauna a sparlare di lui con Alex. Ma tutto apposto? #GFVIP -