GFVip | Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè notte hot | il massaggio sul lato b

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip fraun nuovo avvicinamento grazie a unhot. Il tira e molla iniziato dai gieffini in salsa vip...

Advertising

Naiivi3 : RT @rainbow20202020: Manuel 'leggermente distratto' durante la partita a biliardo che va a sbattere contro una sedia ?? #gfvip - ladieffe : RT @rainbow20202020: Manuel 'leggermente distratto' durante la partita a biliardo che va a sbattere contro una sedia ?? #gfvip - guidalucia586 : RT @rainbow20202020: Manuel 'leggermente distratto' durante la partita a biliardo che va a sbattere contro una sedia ?? #gfvip - rainbow20202020 : Manuel 'leggermente distratto' durante la partita a biliardo che va a sbattere contro una sedia ?? #gfvip - supermalaxx : #gfvip anche Manuel mandatelo in love boat con il pianoforte -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Manuel

Il film suBortuzzo del GF Vip verrà trasmesso su Rai1: titolo e cast di attori https://t.co/hOfc0r9x1K #? BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 3, 20211 #pic.twitter.com/nvCr4VClH2 ? Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021massaggia i glutei di Lulù 😝😂 Pt. 2 #pic.twitter.com/jP9HQXq4jt ? ...Nonostante le recenti incomprensioni, Manuel non ha resistito alle curve di Lulù. Massaggio super bollente al GF Vip: "Massaggio top!" ...Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e il massaggio hot sul lato B di Lulù Selassiè. Aldo Montano basito, senza parole sulla situazione.