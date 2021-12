Gf Vip 6 | riavvicinamento in corso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè | il massaggio h0t lascia basito Aldo Montano

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono giorni movimentati quelli che stanno vivendo alcuni vipponi al Gf Vip. Dopo le ultime confessioni di Soleil Sorge e la sua vicinanza con Alex Belli, un’altra coppia è tornata a far parlare di se. Stiamo parlando die Lulè Selassié. Il nuotatore dopo aver messo le cose in chiaro connelle ultime ore ha avuto uncon la principessa di Etiopia. Nello specificoha fatto unabbastanza sensuale allasul lato B, ma non solo, perchè le ha anche lavato denti.fa unal culo di?? Pt. 1#gfvip pic.twitter.com/nvCr4VClH2 — Come se non ci fosse un domani (@lightbluepower) December 8, 2021massaggia i glutei di ...