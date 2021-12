GF Vip 6, nuovi ingressi: Signorini cambia tutto. Le sostituzioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alfonso Signorini rimescola le carte: pare che al GF Vip 6 sia saltato l’ingresso di un’ex naufraga. Il padrone di casa è subito corso ai ripari Sono trascorsi più di 80 giorni dall’inizio del GF Vip 6 e intanto la casa più spiata d’Italia continua ad aprire le proprie porte a nuovi concorrenti. Nelle scorse L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alfonsorimescola le carte: pare che al GF Vip 6 sia saltato l’ingresso di un’ex naufraga. Il padrone di casa è subito corso ai ripari Sono trascorsi più di 80 giorni dall’inizio del GF Vip 6 e intanto la casa più spiata d’Italia continua ad aprire le proprie porte aconcorrenti. Nelle scorse L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

juventina__1897 : Adoro il #GFVip,ma questo cast a questo punto cosa può dare ancora se non la manfrina di Alex e Soleil che ha rotto… - _____________zu : Pippo Baudo non ci credo nemmeno se lo vedo letto i nomi viva i giovani di una volta #gfvip Anticipazioni GrandeFr… - infoitcultura : GF Vip 6, nella Casa entrano due nuovi incredibili personaggi: ecco chi sono - GenteVipNews : Anticipazioni Grande Fratello Vip 2021, ingresso della Tigre al GFVIP 6 - elizha323 : @StacyRain88 Ma secondo me tutti hanno parlato di tutti solo che questi veramente sembravano i nuovi concorrenti de… -