Gf Vip 6, ecco quale attore di Skam Italia interpreterà Manuel Bortuzzo nel film che racconta la sua storia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) In Skam Italia Giancarlo Commare ha interpretato uno dei protagonisti più apprezzati e amati della seguitissima serie tv. Stiamo parlando di Edoardo Incanti, che è stato al centro della trama della terza stagione di Skam per la sua storia d’amore con Eleonora Sava. Sarà proprio lui infatti a tornare prossimamente sullo schermo nel ruolo di Manuel Bortuzzo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 con una storia molto particolare alle spalle. Il titolo del film è Rinascere – tratto dall’omonimo libro – e le riprese sono appena giunte al termine. La pellicola andrà in onda su Rai Uno e ripercorrerà la vita di Manuel e la notte del 2 febbraio 2019, quando l’atleta è stato colpito da un proiettile sulla schiena mentre si trovava a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) InGiancarlo Commare ha interpretato uno dei protagonisti più apprezzati e amati della seguitissima serie tv. Stiamo parlando di Edoardo Incanti, che è stato al centro della trama della terza stagione diper la suad’amore con Eleonora Sava. Sarà proprio lui infatti a tornare prossimamente sullo schermo nel ruolo di, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 con unamolto particolare alle spalle. Il titolo delè Rinascere – tratto dall’omonimo libro – e le riprese sono appena giunte al termine. La pellicola andrà in onda su Rai Uno e ripercorrerà la vita die la notte del 2 febbraio 2019, quando l’atleta è stato colpito da un proiettile sulla schiena mentre si trovava a ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, ecco quale attore di #SkamItalia interpreterà Manuel Bortuzzo nel film che racconta la sua storia A vest… - natizer_ : RT @JN68262239: Ecco uno dei neo Vip alla prima. A Bu non hai mai contato nulla sei è rimarrai sempre nell'ombra. Noi siamo svegli. https:/… - drsmoda : RT @JN68262239: Ecco uno dei neo Vip alla prima. A Bu non hai mai contato nulla sei è rimarrai sempre nell'ombra. Noi siamo svegli. https:/… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, intervista all'ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova: 'Ecco perché ha tutte donne strani… - carseri : RT @JN68262239: Ecco uno dei neo Vip alla prima. A Bu non hai mai contato nulla sei è rimarrai sempre nell'ombra. Noi siamo svegli. https:/… -