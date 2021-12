Germania | Scholz eletto cancelliere | ovazione per Angela Merkel

Advertising

ignaziocorrao : Coffee-shop a #Berlino: la #Germania punta sulla #marijuana libera. Il governo #Scholz ha accettato la proposta dei… - ilpost : Olaf Scholz è il nuovo cancelliere della Germania - fattoquotidiano : Germania, Olaf Scholz eletto cancelliere dal Bundestag. Lungo applauso per Angela Merkel che lascia dopo 16 anni - mauro_zzz : RT @formichenews: #Scholz è cancelliere con 395 voti. Ecco chi sono i suoi ministri I profili dei ministeri chiave nel nuovo governo Schol… - drelegantia : RT @ecofinitalia: Olaf Scholz, chi è il nuovo Cancelliere di Germania? -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Scholz

Il socialista Olafeletto leader tedesco. Finisce l'era di Angela Merkel, eletta per la prima volta Cancelliere innel 2005. A livello interno, il mandato della Merkel sarà ricordato per l'aumento degli ...Merkel nella storia: è la prima Cancelliera leggi anchenominato nuovo cancelliere. Chiusa era Merkel La corsa al cancellierato per Merkel è soltanto rimandata: il 30 maggio 2005 ...Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino con 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l'era Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere ...È Olaf Scholz, il leader dei social-democratici, il nuovo cancelliere della Repubblica Federale tedesca. Finisce così l'era di Angela Merkel.