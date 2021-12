Germania, Olaf Scholz nuovo cancelliere. Una standing ovation chiude l’era di Angela Merkel al Bundestag (video) (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un’ovazione ha salutato Angela Merkel al Bundestag, all’inizio della seduta parlamentare nella quale è stato eletto Olaf Scholz come prossimo cancelliere della Repubblica Federale tedesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un’ovazione ha salutatoal, all’inizio della seduta parlamentare nella quale è stato elettocome prossimodella Repubblica Federale tedesca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

