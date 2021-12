Germania | Olaf Scholz eletto Cancelliere dal Bundestag

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il socialdemocraticoè statodala Berlino co 395 voti. Insi chiude così dopo 16 anni l'era Merkel. A 63 anni,diventa il quarto...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, d… - Ticinonline : Olaf Scholz è stato eletto Cancelliere - sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, dopo 16… - ignaziocorrao : Olaf #Scholz è il nuovo Cancelliere della #Germania. L'era #Merkel è ufficialmente finita. - Agenzia_Ansa : Olaf Scholz è il nuovo cancelliere tedesco, si chiude l'era Merkel. Ovazione al Bundestag #ANSA -

di Redazione Online Il socialdemocraticoScholz è il nuovo cancelliere tedesco. Finisce dunque ufficialmente l'era di Angela Merkel Il socialdemocraticoScholz è il nuovo cancelliere tedesco. Il 63enne è stato eletto dal Bundestag con 395 voti. Finisce dunque ufficialmente l'era Merkel.