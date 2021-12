Germania, Olaf Scholz eletto cancelliere dal Bundestag. Lungo applauso per Angela Merkel che lascia dopo 16 anni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino con 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l’era Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere dell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Il neocancelliere aveva bisogno di un minimo di 369 Sì per la elezione. Hanno votato 707 deputati, 3 voti non erano validi. I voti a disposizione della coalizione Spd Verdi e Liberali, che il cancelliere guiderà col prossimo esecutivo, erano 416. Un Lungo applauso con ovazione ha salutato Angela Merkel al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il socialdemocraticoè statodala Berlino con 395 voti. Insi chiude così16l’era. A 63diventa il quartodell’SpdWilly Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Il neoaveva bisogno di un minimo di 369 Sì per la elezione. Hanno votato 707 deputati, 3 voti non erano validi. I voti a disposizione della coalizione Spd Verdi e Liberali, che ilguiderà col prossimo esecutivo, erano 416. Uncon ovazione ha salutatoal ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, d… - SkyTG24 : Chi è Olaf Scholz, il nono cancelliere della Germania che è subentrato ad Angela Merkel - Ruffino_Lorenzo : RT @luigi_daniele: Olaf #Scholz è eletto Cancelliere dal #Bundestag. Ora l’era Merkel è finita davvero. #Germania - Zummone : RT @ilpost: Olaf Scholz è il nuovo cancelliere della Germania - rouges56 : RT @annapaolaconcia: “Olaf allora io vado, tu me raccomando. Lascio la #Germania in buone mani, hai messo in piedi ‘na bella squadra, ma st… -