Germania, Olaf Scholz è il nuovo cancelliere. Merkel: "Lavori al meglio per il Paese" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Germania ha un nuovo cancelliere, il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto dal Bundestag a Berlino con 395 voti. Si chiude così dopo 16 anni l'era di Angela Merkel. Scholz è il quarto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha un, il socialdemocraticoè stato eletto dal Bundestag a Berlino con 395 voti. Si chiude così dopo 16 anni l'era di Angelaè il quarto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, d… - rtl1025 : ???? Il socialdemocratico Olaf #Scholz è stato eletto cancelliere dal #Bundestag a #Berlino con 395 voti. In… - Agenzia_Italia : ????Olaf #Scholz eletto nuovo cancelliere. In Germania è finita l'era #Merkel _ Il 63enne è stato eletto dal Bundesta… - MrEfis79 : RT @rtl1025: ???? Il socialdemocratico Olaf #Scholz è stato eletto cancelliere dal #Bundestag a #Berlino con 395 voti. In #Germania si chiude… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Germania, Olaf Scholz eletto cancelliere dal Bundestag. Lungo applauso per Angela Merkel che lascia dopo 16 anni https… -