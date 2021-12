Germania, Olaf Scholz è il nuovo cancelliere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Olaf Scholz è il nuovo cancelliere tedesco. Il leader socialdemocratico ha ottenuto dal Bundestag 395 voti su 707. Per succedere ad Angela Merkel Scholz aveva bisogno di 369 voti. Sulla carta, Scholz disporrà nel nuovo Parlamento di 416 voti su 736, la somma dei seggi della coalizione ‘semaforo’ tra Spd, Verdi e Liberal democratici. Il nuovo cancelliere è ora atteso nella residenza del presidente Frank-Walter Steinmeier, che gli assegnerà formalmente l’incarico. Successivamente, alle 13, Scholz rientrerà al Bundestag dove presterà giuramento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è iltedesco. Il leader socialdemocratico ha ottenuto dal Bundestag 395 voti su 707. Per succedere ad Angela Merkelaveva bisogno di 369 voti. Sulla carta,disporrà nelParlamento di 416 voti su 736, la somma dei seggi della coalizione ‘semaforo’ tra Spd, Verdi e Liberal democratici. Ilè ora atteso nella residenza del presidente Frank-Walter Steinmeier, che gli assegnerà formalmente l’incarico. Successivamente, alle 13,rientrerà al Bundestag dove presterà giuramento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : FLASH | Il socialdemocratico Olaf Schlolz eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino. In Germania si chiude così, d… - fattoquotidiano : Germania, Olaf Scholz eletto cancelliere dal Bundestag. Lungo applauso per Angela Merkel che lascia dopo 16 anni - Radio1Rai : ??Olaf #Scholz eletto Cancelliere della #Germania. Il Bundestag gli ha riservato un lungo applauso. Scholz ha ottenu… - TorciaPolitica : Olaf Scholz ha assunto la guida del nuovo governo della #Germania post-Merkel, composto da una coalizione integrata da liberali e verdi. - qnazionale : Germania, Olaf Scholz è il nuovo cancelliere. Lungo applauso per Angela Merkel -