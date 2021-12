Germania: fine dell'era Merkel, Scholz eletto cancelliere dal Bundestag (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo 16 anni in Germania si chiude oggi l'era Merkel: il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto nuovo cancelliere dal Bundestag (il Parlamento tedesco) con 395 voti. L'elezione del leader ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo 16 anni insi chiude oggi l'era: il socialdemocratico Olafè statonuovodal(il Parlamento tedesco) con 395 voti. L'elezione del leader ...

