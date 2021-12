Germania, ecco chi sono i ministri del governo Scholz (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Germania ha un nuovo governo. Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha dato l'ok all'esecutivo guidato da Olaf Scholz con 395 voti su 707 deputati votanti. Scholz prende il posto di Angela Merkel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha un nuovo. Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha dato l'ok all'esecutivo guidato da Olafcon 395 voti su 707 deputati votanti.prende il posto di Angela Merkel ...

Advertising

fleinaudi : Ecco ?@fdp? Ecco i #liberali in #Germania Ecco quello che sogniamo per l’Italia Appunto … sogniamo - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Non solo in #Germania, ma anche in #Usa e #Russia, ci si interroga sulla posizione del nuovo governo tedesco in materia d… - AndreD81 : RT @StartMagNews: Non solo in #Germania, ma anche in #Usa e #Russia, ci si interroga sulla posizione del nuovo governo tedesco in materia d… - StartMagNews : Non solo in #Germania, ma anche in #Usa e #Russia, ci si interroga sulla posizione del nuovo governo tedesco in mat… - Stefani85824360 : RT @ACabras87: @tomasonidiego Ecco un'altro comunista nostalgico della Germania Est. -