Genova | ok del Comune al nobile già latitante per costruire diecimila mq in zona agricola I residenti in lotta contro la cementificazione

Una delle aree verdi rimaste tra Genova e Savona, uno degli ultimi presidi agricoli con vista mare della Liguria, rischia di essere rovinato per sempre da una colata di cemento che riporta indietro ai tempi delle speculazioni anni '70. Lo scorso 23 novembre la giunta comunale del capoluogo, guidata dal sindaco Marco Bucci, ha approvato una variante al Piano urbanistico comunale (Puc) che permetterà di costruire sulla collina di Vesima, nel ponente genovese, un complesso di sessanta villette per un totale di diecimila metri quadri di cubature. Una delle cementificazioni peggiori della storia della Liguria, tanto da diventare un caso nazionale. Che potrebbe non fermarsi qui. "La variante al Puc nasce in relazione a Vesima, ma la delibera riguarda tutta la città", spiega al fattoquotidiano.it Rita Bruzzone, consigliera del Pd nel ...

