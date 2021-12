Francia | sale l’allerta terrorismo Arrestati due 23enni | «Preparavano attentati per Natale»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Due uomini di 23 anni sono statilo scorso ??29 novembre nella regione di Parigi e sono accusati di preparare una serie diterroristici durante il periodo natalizio. La minaccia è stata definita «seria e imminente» dall’intelligence francese. A riportare la notizia è il quotidiano Le Parisien. I due uomini sono stati fermati dai servizi della Direction générale de la sécurité intérieure e, secondo quanto emerso dalle indagini, avevano intenzione di accoltellare i passanti in alcuni luoghi particolarmente frequentati durante le festività natalizie e di fine anno, come centri commerciali, università e strade affollate. Inoltre, secondo gli investigatori, dagli scambi in chat tra i due sarebbero emersi «preoccupanti commenti sul loro desiderio di seminare la morte durante ilnel nome di un Islam radicale e ...