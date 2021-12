Francesco Sarcina di nuovo papà | è nata Yelaiah

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)delle Vibrazioni è diventatoper la terza volta. Archiviata la sua storia con Clizia Incorvaia, ora è felice accanto alla nuova compagna Nayra Garibo, venticinquenne messicana. Ha informato i suoi fan del lieto evento su Instagram con dolcissime parole dedicate alla sua piccolina., front man delle Vibrazioni è al settimo cielo per l’arrivo della sua piccolaproprio ieri dalla sua giovane compagna, Nayra Garibo. Una relazione, quella del musicista con la modella messicana, tenuta in segreto fino a poco tempo fa. Tutti ricordano lo “scandalo” del tradimento di Clizia Incorvaia finito su tutti i giornali, con le parole di fuoco del cantante. La dedica alla piccola su Instagram ha fatto il giro del ...

è diventato papà per la terza volta: è nata la piccola Yelaiah. È il terzo frutto d'amore per il cantante, il primo al fianco della nuova compagna Nayra Garibo. L'annuncio è arrivato ...Nonostante sia il terzo figlio , non cambia lo spessore, l'intensità perche poche ore fa ha dato il benvenuto a Yelaiah . Un post reso noto dal frontman de Le Vibrazioni ha ...Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, è diventato papà per la terza volta. Il cantante, che presto sarà di nuovo al Festival di Sanremo, lo ha ...È nata Yelaiah, terza figlia di Francesco Sarcina: l'annuncio del cantante de Le Vibrazioni a sorpresa su Instagram.