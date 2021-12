Francesco Facchinetti in ansia per sua figlia: “Sono molto preoccupato…” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Francesco Facchinetti nei panni di papà apprensivo si dice molto preoccupato per ciò che fa la figlia Lavinia. Francesco Facchinetti è un cantate di Milano classe 1980. Figlio di Roby Facchinetti, si avvicina al mondo della musica fin dalla più tenera età facendo il deejay in locali della sua zona e diventa noto, inizialmente, con L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 8 dicembre 2021)nei panni di papà apprensivo si dicepreoccupato per ciò che fa laLavinia.è un cantate di Milano classe 1980. Figlio di Roby, si avvicina al mondo della musica fin dalla più tenera età facendo il deejay in locali della sua zona e diventa noto, inizialmente, con L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

imfrans_ : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… - sheisnenerenea : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… - AVRILand1D : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… - Creailtuoaccou6 : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… - RoxxyHernandez : RT @dailydrama2021: 07 Dicembre 2021 Francesco Facchinetti ha diritto di parola in un Paese che lui definisce sotto dittatura https://t.co… -