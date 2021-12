Francesca Chillemi, il rapporto con il fidanzato dopo le foto con Can Yaman (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il rapporto tra Francesca Chillemi e il compagno Can Yaman, da quando ha terminato la relazione con Diletta Leotta, è stato associato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Tra le più recenti, per esempio, possiamo ricordare Maria Giovanna Adamo. Secondo il settimanale Chi, infatti, si sarebbero incontrati nel dietro le quinte della fiction Viola L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Iltrae il compagno Can, da quando ha terminato la relazione con Diletta Leotta, è stato associato a diverse donne del mondo dello spettacolo. Tra le più recenti, per esempio, possiamo ricordare Maria Giovanna Adamo. Secondo il settimanale Chi, infatti, si sarebbero incontrati nel dietro le quinte della fiction Viola L'articolo proviene da Novella 2000.

