FOTO: Messo in vendita nuovo merchandise di “The Fiend” a tema natalizio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il licenziamento di Bray Wyatt, avvenuto lo scorso luglio, è stato sicuramente quello più sorprendente e scioccante tra i tanti messi atto dalla WWE. La gimmick di “The Fiend” è stata una, o forse la più, delle più complesse che si siano viste in quel di Stamford. Nonostante il grande potenziale si è sempre avuta la sensazione che la gestione di Wyatt non fosse quella corretta. Sembra, però, che la WWE sia consapevole del fatto che “The Fiend” possa continuare ad essere fonte di introiti. nuovo merchandise Nonostante il licenziamento di Bray Wyatt e la conseguente fuoriuscita dai tv show del personaggio di “The Fiend”, la WWE sta continuando a mettere in vendita sul proprio store il relativo merchandise. Proprio in vista delle feste natalizie la WWE ha ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il licenziamento di Bray Wyatt, avvenuto lo scorso luglio, è stato sicuramente quello più sorprendente e scioccante tra i tanti messi atto dalla WWE. La gimmick di “The” è stata una, o forse la più, delle più complesse che si siano viste in quel di Stamford. Nonostante il grande potenziale si è sempre avuta la sensazione che la gestione di Wyatt non fosse quella corretta. Sembra, però, che la WWE sia consapevole del fatto che “The” possa continuare ad essere fonte di introiti.Nonostante il licenziamento di Bray Wyatt e la conseguente fuoriuscita dai tv show del personaggio di “The”, la WWE sta continuando a mettere insul proprio store il relativo. Proprio in vista delle feste natalizie la WWE ha ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Messo in vendita nuovo merchandise di “The Fiend” a tema natalizio - - disehnsucht : io clown che pensavo avrebbe messo like alla mia foto eh vabbè - disehnsucht : f ha messo una sua foto nelle storie che bello che è mi manca come l'aria - ReiKashino : RT @enzalafrazia: Nel tuo articolo hai messo una foto orrenda. Poi hai trovato la foto giusta; quando condividi, ecco ricomparire la foto o… - quartadose : @LauraValenza1 Scusa, ma quella che hai messo nella foto profilo dove l'hai trovata? ?? Sembra la versione triste di… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Messo In concerto nel Negev ... quanto scoperto va prioritariamente messo in sharing. Tale ricerca si poggia sul lavoro ...allestì un memorabile concerto per militari e cittadini israeliani in piena zona operativa di guerra (foto); ...

Rimini - Ultimo giorno di gare. La Fiera chiude nel segno di un 2021 vincente ... tra medaglie e coppe, che la manifestazione ha messo sotto l'albero rendendo felici tutti gli ... E il meglio rimarrà nelle foto ricordo scattate dagli stessi partecipanti e dalla Flash&Print di Dario ...

Prima della Scala, i look: Giorgio Armani veste tutti / FOTO IL GIORNO ... quanto scoperto va prioritariamentein sharing. Tale ricerca si poggia sul lavoro ...allestì un memorabile concerto per militari e cittadini israeliani in piena zona operativa di guerra (); ...... tra medaglie e coppe, che la manifestazione hasotto l'albero rendendo felici tutti gli ... E il meglio rimarrà nellericordo scattate dagli stessi partecipanti e dalla Flash&Print di Dario ...