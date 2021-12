Formazioni ufficiali Zenit San Pietroburgo-Chelsea: Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Zenit-Chelsea, match della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in Russia. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Le Formazioni ufficiali Zenit: Kerzhakov; Douglas Santos, Barrios, Lovren, Azmoun, Wendel, Malcom, Claudinho, Kuzyaev, Karavaev, Rakitskyy. Chelsea: Kepa, Christensen, Lukaku, Werner, Saul Niguez, Barkley, Mount, Hudson-Odoi, James, Azpilicueta, Sarr. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ledi, match della sesta e ultima giornata della fase a gironi di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in Russia. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Le: Kerzhakov; Douglas Santos, Barrios, Lovren, Azmoun, Wendel, Malcom, Claudinho, Kuzyaev, Karavaev, Rakitskyy.: Kepa, Christensen, Lukaku, Werner, Saul Niguez, Barkley, Mount, Hudson-Odoi, James, Azpilicueta, Sarr. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Primavera di Chivu, a caccia di punti contro una delle squadre più in forma del c… - sportface2016 : #JuventusMalmo, le formazioni ufficiali - sportface2016 : #UCL: le formazioni ufficiali di #ZenitChelsea - zazoomblog : Formazioni ufficiali Juventus-Malmoe: Champions League 2021-2022 - #Formazioni #ufficiali - Fantacalciok : Formazioni ufficiali Juventus – Malmoe: ecco chi scende in campo -