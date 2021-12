Formazioni ufficiali Wolfsburg-Lille: Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Wolfsburg-Lille, match della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Gruppo G da seguire con grande attenzione, in novanta minuti che possono regalare un grande carico di sorprese. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Di seguito i protagonisti in campo. Le Formazioni ufficiali Wolfsburg: Casteels; Bornauw, Lacroix, Paulo Otavio, Waldschmidt, Vranckx, Weghorst, Mbabu, Guilavogui, Arnold, Gerhardt. Lille: Grbic; Celik, Botman, Gudmundsson, Fonte, David, Ikoné, Yilmaz, Renato Sanches, André, Reinildo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ledi, match della fase a gironi di. Gruppo G da seguire con grande attenzione, in novanta minuti che possono regalare un grande carico di sorprese. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Di seguito i protagonisti in campo. Le: Casteels; Bornauw, Lacroix, Paulo Otavio, Waldschmidt, Vranckx, Weghorst, Mbabu, Guilavogui, Arnold, Gerhardt.: Grbic; Celik, Botman, Gudmundsson, Fonte, David, Ikoné, Yilmaz, Renato Sanches, André, Reinildo. SportFace.

