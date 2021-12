Formazioni ufficiali Atalanta Villarreal: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Atalanta Villarreal match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta Villarreal, match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022. Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Muriel, Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Miranchuk, Lovato, Zappacosta, Pasalic, Piccoli. All. Gasperini. Villarreal (4-4-2): Rulli, Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan; Moreno, Moi Gomez, Parejo, Capoue; G. Moerno. Danjuma. A disposizione: Asenjo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022.(3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Muriel, Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Miranchuk, Lovato, Zappacosta, Pasalic, Piccoli. All. Gasperini.(4-4-2): Rulli, Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan; Moreno, Moi Gomez, Parejo, Capoue; G. Moerno. Danjuma. A disposizione: Asenjo, ...

