Fontana Lega | «Per il Quirinale il Carroccio si confronterà prima di tutto con Renzi»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il vicesegretario dellaLorenzoin un’intervista rilasciata oggi a Repubblica dice che ilsiper ilin primo luogo con Matteoe Italia Viva. E aggiunge che il suo partito punta a un presidente della Repubblica “super partes”: «Il centrodestra si presenterà unito, ma per eleggere un Presidente servono consensi più ampi. Bisogna trovare i numeri che non abbiamo. E non abbiamo preclusioni, nel dialogo, nei confronti di nessuno». Secondoanche «Berlusconi fa il suo gioco. Potrebbe essere un buon candidato. Sui 5S dico che un partito che ha preso oltre il 30 per cento alle ultime Politiche merita rispetto. Ma sui risultati che ha ottenuto e su un certo modo di fare ho molte più riserve». Per il braccio destro ...

Il vicesegretario dellaLorenzoin un'intervista rilasciata oggi a Repubblica dice che il Carroccio si confronterà per il Quirinale in primo luogo con Matteo Renzi e Italia Viva. E aggiunge che il suo partito ...Lorenzo,vice segretario della. Di Maio dice di fidarsi più di Meloni che di Salvini. Ruggini del Conte I o timori che vi sfiliate da un accordo per il Quirinale? "Di Maio non è uno sciocco, in ...Restauro in piazza dei Cavalieri, Conti: "vogliamo riattivare anche le altre fontane, ma il Governo ora avvii i lavori all’acquedotto Mediceo" ...Lorenzo Fontana,vice segretario della Lega. Di Maio dice di fidarsi più di Meloni che di Salvini. Ruggini del Conte I o timori che vi sfiliate da un accordo per il Quirinale? «Di Maio non è uno sciocc ...