Firenze | morto Luciano Cavalli | pioniere di sociologia politica al Cesare Alfieri

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se n'è andato a 97 anni il sociologo, ricordato dall'Università di(ha insegnato per quasi 30 anni al) per aver contribuito all'affermazione e allo sviluppo in Italia degli studi sociologici, in particolare delladi cui è stato uno dei pionieri L'articolo proviene daPost.