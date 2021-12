Fiorentina | Vlahovic | offertona dell’Arsenal per averlo a gennaio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'Arsenal, prestigiosissimo club londinese, è pronto a comprare il cartellino di Dusan Vlahiovic. Secondo ,l'autorevole Sun, il giocatore viola è l'obiettivo principale per il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, il quale, stando alle indiscrezioni, sarebbe insoddisfatto del rendimento finora offerto dagli attuali attaccanti in rosa L'articolo proviene da Firenze Post.

Snocciolati così, i numeri di Ribéry allanon sono certo esaltanti . Ma tra la crescita di, i pezzi di bravura regalati in campo (il gol a Torino contro i granata, l'assist per ......vuole convincere Dusanad accettare il progetto dei Gunners già a gennaio e ha pronta un'offerta da 80 milioni di euro, più alta dell'ultima presentata alla dirigenza della, per ...Sabato pomeriggio la Salernitana farà visita alla Fiorentina del capocannoniere Dusan Vlahovic e mister Colantuono studia le mosse per arginare il centravanti serbo e la compagine di ...L'Arsenal prepara l'assalto a Dusan Vlahovic. Non è la prima volta che il nome dell'attaccante della Fiorentina, attuale capocannoniere del campionato con 13 gol insieme a Ciro Immobile, viene accosta ...