Fiorentina, spunta un'altra pretendente per Vlahovic: arriva dalla Premier! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Fiorentina sta vivendo un grandissimo periodo di forma in campionato con la squadra di Italiano che sta sorprendendo tutti e punta ad un posto in Europa. Intanto il vero trascinatore della squadra è senza dubbio Dusan Vlahovic, punta di diamante del club toscano. Ancora una volta non sta tradendo le attese e sta zittendo anche gli ultimi critici che erano rimasti per lui a suon di gol e giocate da fenomeno. Newcastle Vlahovic FiorentinaSul fronte mercato, intanto, secondo quanto riportato dal Daily Mail una nuova squadra avrebbe messo nel mirino l'attaccante serbo. Si tratta del Newcastle che , con i nuovi proprietari, sarebbe disposta a fare follie pur di riuscirse a prenderlo. LEGGI ANCHE: Ufficiale, Cioffi è il nuovo allenatore dell'Udinese

