Advertising

DiMarzio : #Fiorentina, #Ikoné del #Lille sempre più vicino #Calciomercato - FreierLiberta : RT @SimBarg: Spero per la #Fiorentina che abbia già preso e definito l'acquisto di #Ikonè, altrimenti dopo stasera sarà un po' più dura. Pa… - sportface2016 : #Fiorentina, #Ikoné: “Per ora sono al #Lille, poi vediamo cosa mi riserverà il futuro” - giul91 : Comunque raga un po’ mi fate ridere. Ma se fino ieri tutti dicevano che era assurdo che Ikoné fosse la seconda scel… - dimitri_conti : Parla #Ikoné nel post-partita: “Per il momento sono al #Lille, concentrato. Vedremo cosa mi riserverà il futuro”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ikoné

Commenta per primo Non solo un accordo praticamente già in porto, adesso anche i fatti di cronaca spingono Jonathanlontano da Lille: l'ala francese, vicinissima alla, è stata derubata secondo la ricostruzione de L'Equipe per un valore di 250mila euro, Cambiare aria sembra scontato, a questo punto, ...Commenta per primo Jonathanè sempre più vicino alla: l'esterno d'attacco del Lille classe '98 arriverà a titolo definitivo per 15 milioni di euro, contratto da quattro o cinque anni.