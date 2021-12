Finale di Miss Italia 2021 in diretta: ecco dove vederla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Finale del concorso di bellezza più celebre e longevo d’Italia è in programma il 19 dicembre con diretta in esclusiva per l’Italia su OTT Helbiz Live MILANO – Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato che la Finale di Miss Italia 2021 del 19 dicembre sarà trasmessa in diretta sulla sua piattaforma OTT Helbiz Live, in esclusiva per l’Italia e in non esclusiva per tutto il mondo. Il concorso di bellezza più celebre e longevo d’Italia, nato nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladel concorso di bellezza più celebre e longevo d’è in programma il 19 dicembre conin esclusiva per l’su OTT Helbiz Live MILANO – Helbiz, leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato che ladidel 19 dicembre sarà trasmessa insulla sua piattaforma OTT Helbiz Live, in esclusiva per l’e in non esclusiva per tutto il mondo. Il concorso di bellezza più celebre e longevo d’, nato nel 1939, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più ...

