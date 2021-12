Figlio mio, quanto mi costi? 320mila euro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il calcolo si riferisce ai primi 18 anni di vita, per una famiglia benestante. Federconsumatori: "In Italia avere dei bambini è un lusso" di VIVIANA PONCHIA Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il calcolo si riferisce ai primi 18 anni di vita, per una famiglia benestante. Federconsumatori: "In Italia avere dei bambini è un lusso" di VIVIANA PONCHIA

Figlio mio, quanto mi costi? 320mila euro
Il calcolo si riferisce ai primi 18 anni di vita, per una famiglia benestante. Federconsumatori: "In Italia avere dei bambini è un lusso" ...

Michele Merlo, lo sfogo del papà: «Hanno ucciso mio figlio, bastava poco per salvarlo» «Hanno ucciso mio figlio, voglio tutta la verità», è lo sfogo del papà di Michele Merlo, l'ex cantante di "Amici" scomparso sei mesi fa a causa di ...

«Hanno ucciso mio figlio, voglio tutta la verità», è lo sfogo del papà di Michele Merlo, l'ex cantante di "Amici" scomparso sei mesi fa a causa di ...