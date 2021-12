Festa dell’Immacolata, Papa chiede alla Madonna “il miracolo della cura” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Papa si è recato questa mattina alle 6.15 davanti alla statua mariana nel centro di Roma per un atto di venerazione privato alla Vergine Maria. Lo riporta Vatican news. alla Madonna, il Pontefice ha chiesto “il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica” e “della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri”. Subito dopo, tappa a Santa Maria Maggiore. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilsi è recato questa mattina alle 6.15 davantistatua mariana nel centro di Roma per un atto di venerazione privatoVergine Maria. Lo riporta Vatican news., il Pontefice ha chiesto “ilguarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica” e “conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri”. Subito dopo, tappa a Santa Maria Maggiore. L'articolo proviene da Italia Sera.

