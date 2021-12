Ferrari, Elkann al lavoro per il ritorno di Jean Todt (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Jean Todt potrebbe tornare alla Ferrari nel 2022. Lo riporta Il Corriere della Sera, spiegando che il suo mandato come presidente della Federazione Internazionale scade tra pochi giorni (17 dicembre) e in vista di questo traguardo, Todt ha manifestato a John Elkann un’idea inattesa: rientrare a Maranello dove lavorò dal 1993 al 2009 vincendo 14 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021)potrebbe tornare allanel 2022. Lo riporta Il Corriere della Sera, spiegando che il suo mandato come presidente della Federazione Internazionale scade tra pochi giorni (17 dicembre) e in vista di questo traguardo,ha manifestato a Johnun’idea inattesa: rientrare a Maranello dove lavorò dal 1993 al 2009 vincendo 14 L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Ferrari, John #Elkann al lavoro per il ritorno di Jean #Todt - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Ferrari, Elkann al lavoro per il ritorno di Jean Todt: Jean Todt potrebbe tornare alla Ferrari… - 27crazyfrog : RT @FormulaPassion: #F1: #Todt pronto a tornare in #Ferrari nel 2022 nel ruolo di superconsulente - napolista : Jean Todt potrebbe tornare alla Ferrari per accrescerne il peso politico. Elkann affascinato dall’ipotesi Indiscre… - Fra55oni : RT @FormulaPassion: #F1: #Todt pronto a tornare in #Ferrari nel 2022 nel ruolo di superconsulente -