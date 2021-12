“Femministe dove siete?”, Meloni sconvolta per la giovane pestata e legata dal padre islamico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giorgia Meloni non poteva rimanere silente di fronte all’orrore che arriva da Ferrara: dove una ragazza è stata pestata, rinchiusa in cantina senza cibo e senza acqua, legata ad una sedia, dunque portata in Marocco e costretta a sposare il cugino. La ragione? Il padre non voleva che la figlia vivesse troppo all’Occidentale. Della vicenda di cui abbiano dato ampiamente notizia questa mattina si sono occupati tutti i siti per la bruta violenza messa in campo dal padre islamico della fanciulla. Orrore di Ferrara, Meloni: “Femministe e buonisti, dove siete?” “legata e rinchiusa in una cantina a Ferrara”, scrive di getto la leader di FdI sulla sua pagina Fb. “Portata in Marocco per sposare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Giorgianon poteva rimanere silente di fronte all’orrore che arriva da Ferrara:una ragazza è stata, rinchiusa in cantina senza cibo e senza acqua,ad una sedia, dunque portata in Marocco e costretta a sposare il cugino. La ragione? Ilnon voleva che la figlia vivesse troppo all’Occidentale. Della vicenda di cui abbiano dato ampiamente notizia questa mattina si sono occupati tutti i siti per la bruta violenza messa in campo daldella fanciulla. Orrore di Ferrara,: “e buonisti,?” “e rinchiusa in una cantina a Ferrara”, scrive di getto la leader di FdI sulla sua pagina Fb. “Portata in Marocco per sposare ...

ALisimberti : RT @GiorgiaMeloni: Legata e rinchiusa in cantina. Costretta a sposare il cugino di 32 anni e fare sesso con lui. Un calvario iniziato quand… - ErMarchese72 : RT @GiorgiaMeloni: Legata e rinchiusa in cantina. Costretta a sposare il cugino di 32 anni e fare sesso con lui. Un calvario iniziato quand… - conci66aa : RT @GiorgiaMeloni: Legata e rinchiusa in cantina. Costretta a sposare il cugino di 32 anni e fare sesso con lui. Un calvario iniziato quand… - cogonipiero2 : RT @GiorgiaMeloni: Legata e rinchiusa in cantina. Costretta a sposare il cugino di 32 anni e fare sesso con lui. Un calvario iniziato quand… - MarcoArmani3 : RT @GiorgiaMeloni: Legata e rinchiusa in cantina. Costretta a sposare il cugino di 32 anni e fare sesso con lui. Un calvario iniziato quand… -