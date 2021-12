Federico Fashion Style nel pubblico di Amici 6 | la foto fa il giro del web

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ad6 Sono ormai anni che(al secoloLauri) è uno dei volto più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. Con il suo programma Il Salone delle Meraviglie infatti l’acconciatore ha conquistato il cuore dele a oggi in molti frequentano il suo locale. Come L'articolo proviene da Novella 2000.

Lauri, in arteStyle " il noto parrucchiere delle star " attualmente si trova nel cast di Ballando con le Stelle; il volto di Real Time ha rilasciato una lunga intervista a FqMagazine discutendo ...Leggi anche - >>> VedereStyle in questo scatto vi lascerà senza fiato: così è irriconoscibile Il suo look sopra le righe è sicuramente il suo tratto distintivo: può piacere oppure no, ma di sicuro nessuno ...Ballando con le stelle, Federico Lauri rompe il silenzio sulla fecondazione assistita: "Avevo problemi di salute" Ha scelto le pagine dell'ultimo numero ...Federico Fashion Style ha partecipato come pubblico a una puntata di Amici 6: la foto del parrucchiere fa il giro del web.