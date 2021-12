Federica Sciarelli sul rapporto con il figlio: “so che le mie reazioni sono eccessive ma…” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella vita di Federica Sciarelli vi sono due grandi passioni, la seconda è il giornalismo, la prima, indiscutibilmente, ha il nome di suo figlio, Giovanni Maria. La giornalista si confessa parlando di lui. Cosa ha raccontato? Federica-Sciarelli-AltranotiziaFederica Sciarelli è un’immagine storica della terza rete, oggi Rai3. Ha solo 20 anni quando ottiene una borsa di studio della Rai, posizionandosi al secondo posto su 10mila partecipanti. Grazie a questa borsa di studio riesce ad entrare nel mondo che più l’affascina, quello del giornalismo. Viene quindi assunta nel 1987 al TG3, sotto la guida di Sandro Curzi, per occuparsi di Politica, diventando anche uno dei primi volti femminili ad apparire come giornalista nei telegiornali Rai. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella vita dividue grandi passioni, la seconda è il giornalismo, la prima, indiscutibilmente, ha il nome di suo, Giovanni Maria. La giornalista si confessa parlando di lui. Cosa ha raccontato?-Altranotiziaè un’immagine storica della terza rete, oggi Rai3. Ha solo 20 anni quando ottiene una borsa di studio della Rai, posizionandosi al secondo posto su 10mila partecipanti. Grazie a questa borsa di studio riesce ad entrare nel mondo che più l’affascina, quello del giornalismo. Viene quindi assunta nel 1987 al TG3, sotto la guida di Sandro Curzi, per occuparsi di Politica, diventando anche uno dei primi volti femminili ad apparire come giornalista nei telegiornali Rai. ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: La scomparsa di Avigliano a “Chi la visto?”. Le richieste di aiuto e le segnalazioni nella trasmissi… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… - isetta87 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Si nasconde in Italia il truffatore super ricercato John Ruffo? Alle 21:20 con Feder… - ivanacuscito72 : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata Nada Cella: I testimoni e le segnalazioni, l’inchiesta continua #Mercoledì #8dicembre alle 2… -