Federica Pellegrini, il futuro marito è cugino del suo ex Filippo Magnini: "Molto difficile che venga al matrimonio" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si avvicina il matrimonio tra Federica Pellegrini ed il suo allenatore Matteo Giunta: sapete che quest'ultimo è cugino di Filippo Magnini? Dopo la romanticissima proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Matteo Giunta, l'amatissima Federica Pellegrini sta per compiere il passo più importante della sua vita e coronare il sogno d'amore iniziato tre anni fa. Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

