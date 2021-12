Federica Pellegrini | ' Gli uomini che contano sono quelli che non hanno bisogno di cose da

Advertising

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - Corriere : Pellegrini contro il sessismo: «Per molti ero “la mangiauomini”, solo perché avevo de... - fanpage : Federica Pellegrini, monologo #leiene: “Definita mangiauomini, il mio coach era il ‘pene dell’anno'” - alisporchee : RT @cmqfranci: “se un uomo vince e giustamente ne è orgoglioso: è un bomber, se una donna vince e giustamente ne è orgogliosa: se la tira”… - SaraSanfi : Pensavo ancora alle parole di Federica Pellegrini e penso che molte donne non solo quelle del mondo dello spettacol… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

La campionessadi 33 anni, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi, che a 16 ha iniziato il suo viaggio verso l'Olimpo, parla a cuore aperto ai microfoni de Le Iene e ...Rossetto in evidenza, look aggressivo,guarda la telecamera e attacca: "Io non mi sono mai sottratta al confronto, so di avere carattere, e non me ne vergogno. Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono ...Il monologo della campionessa di nuoto Federica Pellegrini, protagonista della puntata di martedì 7 dicembre delle Iene a fianco di Nicola Savino ...Rossetto in evidenza, look aggressivo, Federica Pellegrini guarda la telecamera e attacca: “Io non mi sono mai sottratta al confronto, so di avere ...