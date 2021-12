Federica Pellegrini a Le Iene il monologo tra ferite, colpi bassi e risatine dei soliti uomini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella puntata de Le Iene in onda ieri, 7 dicembre 2021, le scarpette lasciate in eredità da Francesca Fagnani, sono state indossate da Federica Pellegrini. Anche la campionessa quindi ha deciso di parlare della sua esperienza personale di donna e nuotatrice. E lo ha fatto in un lungo e articolato monologo con il quale ha cercato di spiegare che cosa si prova in molte situazioni complicate: “Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del proprio vissuto e delle proprie idee, e stasera tocca a me. Io non mi sono mai sottratta al confronto: so di avere carattere, e non me ne vergogno. ” Inizia così il monologo di Federica Pellegrini a Le Iene che poi ha proseguito: “Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono esposta ed ho difeso le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella puntata de Lein onda ieri, 7 dicembre 2021, le scarpette lasciate in eredità da Francesca Fagnani, sono state indossate da. Anche la campionessa quindi ha deciso di parlare della sua esperienza personale di donna e nuotatrice. E lo ha fatto in un lungo e articolatocon il quale ha cercato di spiegare che cosa si prova in molte situazioni complicate: “Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del proprio vissuto e delle proprie idee, e stasera tocca a me. Io non mi sono mai sottratta al confronto: so di avere carattere, e non me ne vergogno. ” Inizia così ildia Leche poi ha proseguito: “Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono esposta ed ho difeso le ...

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - FBiasin : È impossibile far stare tutto il suo palmarès in un tweet, ma è doveroso celebrarla: con la vittoria nei 200 sl agl… - tvdellosport : ??????Dopo 2 medaglie olimpiche, 11 mondiali, 20 europee, 8 mondiali in vasca corta e 17 continentali in distanza brev… - avvolgimidivita : RT @implacata: il monologo di Federica Pellegrini andrebbe ascoltato la 100 volte al giorno - _Komorebi_97 : RT @implacata: il monologo di Federica Pellegrini andrebbe ascoltato la 100 volte al giorno -