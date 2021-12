Federica Panicucci, nozze imminenti: c’è l’annuncio, ecco la data (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel 2022, ormai è certo, Federica Panicucci sposerà il suo Marco Bancini. La rivelazione arriva proprio dalla bocca della presentatrice di Cecina. Intervistata dal settimanale DiPiù, la ex di Marco Fargetta ha confessato che nei prossimi mesi convolerà a nozze con il suo Marco. Sposare l’uomo che l’ha resa felice e serena negli ultimi cinque anni. Questo è il desiderio di Federica Panicucci per il 2022. La confessione è arrivata in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Federica è già stata sposata in passato. Dal 2006 al 2015 è stata infatti la moglie del dj Marco Fargetta. Ma ora è pronta per delle nuove nozze. Federica Panicucci e Marco Bancini, presto sposi Federica ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel 2022, ormai è certo,sposerà il suo Marco Bancini. La rivelazione arriva proprio dalla bocca della presentatrice di Cecina. Intervistata dal settimanale DiPiù, la ex di Marco Fargetta ha confessato che nei prossimi mesi convolerà acon il suo Marco. Sposare l’uomo che l’ha resa felice e serena negli ultimi cinque anni. Questo è il desiderio diper il 2022. La confessione è arrivata in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù.è già stata sposata in passato. Dal 2006 al 2015 è stata infatti la moglie del dj Marco Fargetta. Ma ora è pronta per delle nuovee Marco Bancini, presto sposi...

