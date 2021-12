Fedele: “Il Napoli non ha fatto una grande partita contro l’Atalanta. Guardate il Milan” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Enrico Fedele, storico manager dei fratelli Cannavaro, è tornato a parlare della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, storico managere dei fratelli, Fabio e Paolo Cannavaro ed ex dirigente del Parma di Tanzi: “Napoli-Atalanta? Chi dice che ha fatto una grande partita sbaglia, ha giocato una partita di orgoglio e di cuore, senza toccare palla per 29?. Ha fatto 3 tiri in porta e 2 gol. Loro hanno giocato, l’Atalanta è un’altra squadra, era Davide contro Golia. Spalletti è riuscito a tamponare con una formazione a specchio ma c’era una differenza enorme nella prima mezz’ora e ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Enrico, storico manager dei fratelli Cannavaro, è tornato a parlare della sconfitta del. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, storico managere dei fratelli, Fabio e Paolo Cannavaro ed ex dirigente del Parma di Tanzi: “-Atalanta? Chi dice che haunasbaglia, ha giocato unadi orgoglio e di cuore, senza toccare palla per 29?. Ha3 tiri in porta e 2 gol. Loro hanno giocato,è un’altra squadra, era DavideGolia. Spalletti è riuscito a tamponare con una formazione a specchio ma c’era una differenza enorme nella prima mezz’ora e ...

Advertising

napolipiucom : Fedele: 'Il Napoli non ha fatto una grande partita contro l'Atalanta. Guardate il Milan' #Fedele #napoli… - sportli26181512 : “#Napoli in calo: affronta il #Leicester nel momento peggiore”: L’opinione di Enrico Fedele: “Contro l’Atalanta, Sp… - tuttonapoli : Fedele: 'Infortuni solo una concausa, il Napoli era già in regressione. Il Milan ne ha avuti 36!' - sscalcionapoli1 : Fedele: “Napoli-Atalanta? Sbagliato dire che gli azzurri hanno fatto una grande partita” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RADIO MARTE - Fedele: 'Napoli-Atalanta? Sbagliato dire che gli azzurri hanno fatto una grande partita' -