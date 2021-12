Fabiani: “Sulla questione societaria siamo in attesa come i tifosi. La Salernitana cercherà fino all’ultimo una salvezza che sarebbe straordinaria” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato alla trasmissione SeiGranata: “Sulla questione societaria siamo in attesa come i tifosi. I trustee fanno un loro percorso autonomo rispetto alle vicende della squadra. Noi non possiamo avere contatti con loro. Quando ci sono novità ci mandano una mail e noi la pubblichiamo sul sito. Sulla squadra, non si retrocede a novembre, bisognerà fare qualcosa a gennaio ma il campionato è difficile e ce la metteremo tutta per onorarlo fino all’ultima partita cercando di conquistare una salvezza che sarebbe straordinaria”.FOTO: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Angelo, direttore sportivo della, ha parlato alla trasmissione SeiGranata: “in. I trustee fanno un loro percorso autonomo rispetto alle vicende della squadra. Noi non posavere contatti con loro. Quando ci sono novità ci mandano una mail e noi la pubblichiamo sul sito.squadra, non si retrocede a novembre, bisognerà fare qualcosa a gennaio ma il campionato è difficile e ce la metteremo tutta per onorarloall’ultima partita cercando di conquistare unache”.FOTO: Sito ...

Advertising

fabiani_ilaria : RT @lesssismoree: Manuel che fa un massaggio a Lulù. Aldo: “non si capisce una mazza qua dentro ragazzi. Esco con dei dubbi sulla vita.”… - PaoloFM : 'Lo store scelto da Ridley Scott per il suo film sulla famiglia Gucci' sarebbe Zita Fabiani. Praticamente Via della Spiga Ojetti. - fabiani_ilaria : RT @Azzurra______: Alfonso che non chiede ad Aldo il suo parere sulla coppia Alex Soleil per non vedersi distruggere la storia in diretta… - Isidel_ : @fabiani_ilaria Guardati il video, guarda solo come inizia il discorso Sola sulla Svizzera, il perché lo paragona a… - fabiani_ilaria : I fan di Aldo che dicono 'lo voleva perculare' ma dove, Soleil voleva fargli un complimento,ha elencato alcune cara… -