F1 | Michael Masi e il pastrocchio a Jeddah | necessaria una deregulation

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tra i tanti spunti che la gara didi F1 ha lasciato vi è quello sul regolamento del Circus. Al di là del clima di ‘guerra sportiva’ tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton, le norme e l’applicazione delle stesse hanno lasciato qualche dubbio., Race Director, ha incarnato la figura dell’incertezza e della poca decisione per via di un’impostazione altamente discutibile che meriterebbe una riflessione. L’idea è che la F1 ormai sia eccessivamente regolamentata e ciò abbia generato tantissima confusione. Per questo, tra norme e contro-norme, si finisce per perdersi in un grande caos. E’ il caso di questo campionato in cui i contrasti non sono pochi e dove da una parte e dall’altra si fa riferimento a un’applicazione normativa sbagliata. Il Circus ha le fattezze di un mastodonte con i piedi di ...