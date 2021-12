F1, Max Verstappen: “Entusiasta di essere di nuovo a Yas Marina, daremo tutto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Siamo alla stretta finale. Saranno giorni particolari e di attesa per Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due contendenti per il titolo in F1 arrivano all’appuntamento di Yas Marina (Abu Dhabi) con gli stessi punti. Un equilibrio sancito dall’esito dell’ultima gara, tanto discussa, a Jeddah (Arabia Saudita). La vittoria sul circuito saudita è andata ad Hamilton che, grazie anche al giro veloce, ha pareggiato i conti in classifica generale con il suo avversario. Max, però, ha conservato un piccolo vantaggio: l’olandese della Red Bull ha vinto 9 GP rispetto agli 8 di Lewis e in caso di uscita di scena di entrambi nell’ultima prova la vittoria andrebbe all’orange. Qualcuno ha già avanzato l’ipotesi secondo la quale Verstappen imposterà una strategia per fare in modo che sia lui che Hamilton non prenderanno punti. Staremo a vedere. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Siamo alla stretta finale. Saranno giorni particolari e di attesa per Lewis Hamilton e Max. I due contendenti per il titolo in F1 arrivano all’appuntamento di Yas(Abu Dhabi) con gli stessi punti. Un equilibrio sancito dall’esito dell’ultima gara, tanto discussa, a Jeddah (Arabia Saudita). La vittoria sul circuito saudita è andata ad Hamilton che, grazie anche al giro veloce, ha pareggiato i conti in classifica generale con il suo avversario. Max, però, ha conservato un piccolo vantaggio: l’olandese della Red Bull ha vinto 9 GP rispetto agli 8 di Lewis e in caso di uscita di scena di entrambi nell’ultima prova la vittoria andrebbe all’orange. Qualcuno ha già avanzato l’ipotesi secondo la qualeimposterà una strategia per fare in modo che sia lui che Hamilton non prenderanno punti. Staremo a vedere. Il ...

