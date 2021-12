F1 | Martin Brundle critica Max Verstappen | “Mi rattrista che usi certe tattiche”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il tema “Maxvs Lewis Hamilton” sta alimentando non poche discussioni a riguardo. I due contendenti per il titolo mondiale in F1, con gli stessi punti al vertice della classifica generale del campionato, si giocheranno il tutto per tutto ad Abu Dhabi. A pronunciarsi sul confronto è stato anche l’ex pilota e commentatore di Sky Sportche hato in maniera molto chiara l’agire di, reo di essere andato oltre il limite per gestire il vantaggio nella graduatoria generale, maturato nelle precedenti apparizioni. “L’attuale F1 ha un chiaro problema nel disegno delle piste, soprattutto per quanto riguarda le vie di fuga, e le regole previste non possono prevedere il comportamento diin pista. L’olandese ha guidato oltre il limite, forte del ...

Ultime Notizie dalla rete : Martin Brundle

OA Sport

A proposito di questo trasferimento è intervenuto un altro ex pilota britannico come, il quale, alla vigilia della prima edizione del GP d'Arabia Saudita, ha così commentato la ...