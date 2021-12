F1 | Jos Verstappen | “In Mercedes scaricano le colpe sempre sugli altri | Wolff è un lupo travestito da pecora”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una situazione decisamente tesa. Ci si avvicina all’ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in un contesto assai turbolento. Il GP d’Arabia Saudita ha alimentato non poche polemiche nel suo darsi in pista e alla fine della fiera i due grandi rivali, Maxe Lewis Hamilton, si trovano a pari punti in classifica generale. La gara di Jeddah è stata la rappresentazione del grande contrasto tra i due piloti e i due team, coinvolti in quella che può essere definita una “guerra sportiva”., per il suo agire, è stato accusato di essere stato molto scorretto nella corsa saudita e sia Hamilton che il Toto(Team Principal di) si sono espressi in maniera molto critica sul modo di gareggiare di Max, tutelato a loro dire dalla FIA. Molto infastidito da queste dichiarazioni è stato Jos ...

Speriamo in una punizione per Hamilton", zero rapporti con Wolff e Hamilton: "Rispetto il pilota, per il resto..." Var F1 GP Arabia Saudita 2021: analisi nel dettaglio del rodeo ......- ha dettoSenior - Non ha bisogno di parlare con me. Non sono niente per lui. Lo rispetto come pilota, ma per il resto... niente'. C'è molto di non detto, in queste poche parole di, ...Una situazione decisamente tesa. Ci si avvicina all'ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1 in un contesto assai turbolento. Il GP d'Arabia Saudita ha alimentato non poche polemiche nel suo darsi ...Max Verstappen e la Red Bull sembrano fatti l’uno per l’altra. Ma forse Max, per liberarsi dal suo più grande limite, farebbe bene a cambiare aria ...