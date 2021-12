F 1 | Verstappen fiducioso ' Daremo tutto per vincere il Mondiale'

Advertising

Il pilota Red Bull è pari con Hamilton alla vigilia del Gp di Abu Dhabi ROMA - Max, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, che deciderà il Mondiale 2021 di F1, si diceed è soddisfatto per lavoro svolto sino a oggi con la Red Bull. "Abbiamo centrato tante vittorie e ......griglia di partenza per Maxnella gara decisiva per il titolo. Inoltre i problemi con l'apertura del DRS sono stati risolti, come si è visto in Arabia Saudita. Helmut Marko è: ' ...Il pilota Red Bull è pari con Hamilton alla vigilia del Gp di Abu Dhabi ROMA (ITALPRESS) - Max Verstappen, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, ...In vista della tappa finale del mondiale 2021, Red Bull e Mercedes non lasceranno nulla di intentato per vincere ...