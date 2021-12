Evergrande ancora a rischio default: titolo ai minimi storici a Hong Kong (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Evergrande chiude a -5,46% alla Borsa di Hong Kong e aggiorna i minimi storici mai registrati dalla quotazione del 2009, attestandosi a 1,73 dollari di Hk. La società ha mancato il pagamento di coupon offshore per 82,5 milioni, in scadenza lunedì al termine dei 30 giorni di tolleranza, spalancando le porte al default. Il secondo sviluppatore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 dicembre 2021)chiude a -5,46% alla Borsa die aggiorna imai registrati dalla quotazione del 2009, attestandosi a 1,73 dollari di Hk. La società ha mancato il pagamento di coupon offshore per 82,5 milioni, in scadenza lunedì al termine dei 30 giorni di tolleranza, spalancando le porte al. Il secondo sviluppatore L'articolo

