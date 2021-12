Evan Rachel Wood: "Marilyn Manson ha minacciato di stuprare mio figlio di otto anni" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Evan Rachel Wood teme per la sua sicurezza e per quella della sua famiglia, dopo aver accusato Marilyn Manson di aver minacciato di aggredire sessualmente suo figlio Jack. Evan Rachel Wood, ex fidanzata di Marilyn Manson, ha dichiarato che il cantante avrebbe minacciato di aver intenzione di stuprare suo figlio Jack, di appena otto anni, dopo che l'attrice ha denunciato Manson pubblicamente attraverso la sua pagina Instagram per gli abusi subiti durante la loro relazione. Secondo il Daily Mail, durante la battaglia legale della Wood con il suo ex marito Jamie Bell per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 dicembre 2021)teme per la sua sicurezza e per quella della sua famiglia, dopo aver accusatodi averdi aggredire sessualmente suoJack., ex fidanzata di, ha dichiarato che il cantante avrebbedi aver intenzione disuoJack, di appena, dopo che l'attrice ha denunciatopubblicamente attraverso la sua pagina Instagram per gli abusi subiti durante la loro relazione. Secondo il Daily Mail, durante la battaglia legale dellacon il suo ex marito Jamie Bell per ...

