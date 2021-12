Europa League, Spalletti “Andare oltre ai problemi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Per me l'unico vero problema del quale mi devo occupare è quello dei valori morali dei giocatori e dell'energia che devono esprimere quando vanno in campo e quando le cose non vanno bene. Da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute e non devo Andare a cambiare niente. Dobbiamo mantenere la testa lucida e riuscire a riconoscere le potenzialità che abbiamo ancora”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Luciano Spalletti, alla vigilia del match Napoli-Leicester, decisivo per il passaggio del girone di Europa League. Il tecnico del team azzurro non pensa alle numerose assenze e non vuole alibi. “La gara contro l'Atalanta l'abbiamo fatta in maniera corretta. Non dobbiamo portarci appresso le scorie del risultato, condizionato dagli episodi, ma il passo in avanti fatto dal gruppo. Pensiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – “Per me l'unico vero problema del quale mi devo occupare è quello dei valori morali dei giocatori e dell'energia che devono esprimere quando vanno in campo e quando le cose non vanno bene. Da questo punto di vista i miei calciatori sono in salute e non devoa cambiare niente. Dobbiamo mantenere la testa lucida e riuscire a riconoscere le potenzialità che abbiamo ancora”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Luciano, alla vigilia del match Napoli-Leicester, decisivo per il passaggio del girone di. Il tecnico del team azzurro non pensa alle numerose assenze e non vuole alibi. “La gara contro l'Atalanta l'abbiamo fatta in maniera corretta. Non dobbiamo portarci appresso le scorie del risultato, condizionato dagli episodi, ma il passo in avanti fatto dal gruppo. Pensiamo ...

