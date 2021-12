Europa League 2021-2022, ecco le retrocesse dalla Champions (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Chiusa la prima fase a gironi della Champions, definite anche le 8 terze classificate retrocesse nella Europa League 2021-2022 Si arricchisce di otto formazioni in più l’Europa League 2021-2022, che andrà a ereditare anche in questa stagione le terze classificate dei gironi di Champions. ecco l’elenco delle formazioni “retrocesse”: Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Villarreal/Atalanta, Siviglia, Zenit San Pietroburgo. Queste otto saranno sorteggiate in accoppiamento con le otto seconde classificate dei gironi per definire gli spareggi, le cui vincenti accederanno agli ottavi di finale del torneo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Chiusa la prima fase a gironi della, definite anche le 8 terze classificatenellaSi arricchisce di otto formazioni in più l’, che andrà a ereditare anche in questa stagione le terze classificate dei gironi dil’elenco delle formazioni “”: Lipsia, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Villarreal/Atalanta, Siviglia, Zenit San Pietroburgo. Queste otto saranno sorteggiate in accoppiamento con le otto seconde classificate dei gironi per definire gli spareggi, le cui vincenti accederanno agli ottavi di finale del torneo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

