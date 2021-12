“Ero arrivata a 47 chili”: Marina la Rosa racconta la crisi dopo il GF e la separazione. E su Soleil… (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Marina La Rosa ha rilasciato un’intervista per il settimanale ‘Chi’, nella quale ha parlato del suo ormai finito matrimonio, della vita dopo la partecipazione alla prima edizione del ‘Grande Fratello’ (quella poi vinta Cristina Plevani e con protagonisti che ricordiamo ancora oggi come il compianto Pietro Taricone e l’ex portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino) e della sua conoscenza con Soleil. Soleil è attualmente concorrente all’interno della casa del GFVip, ma le due si sono conosciute tempo addietro, quando insieme hanno partecipato all’Isola dei Famosi. Sulla ex compagna di reality, si è espressa così: “Soleil è un personaggio stupendo che nella Casa funziona benissimo. È molto giovane e deve far ancora pace con le tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 dicembre 2021)Laha rilasciato un’intervista per il settimanale ‘Chi’, nella quale ha parlato del suo ormai finito matrimonio, della vitala partecipazione alla prima edizione del ‘Grande Fratello’ (quella poi vinta Cristina Plevani e con protagonisti che ricordiamo ancora oggi come il compianto Pietro Taricone e l’ex portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino) e della sua conoscenza con Soleil. Soleil è attualmente concorrente all’interno della casa del GFVip, ma le due si sono conosciute tempo addietro, quando insieme hanno partecipato all’Isola dei Famosi. Sulla ex compagna di reality, si è espressa così: “Soleil è un personaggio stupendo che nella Casa funziona benissimo. È molto giovane e deve far ancora pace con le tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il ...

